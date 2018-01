Terremoto de 5,2 graus sacode o nordeste do Japão Um terremoto moderado, com 5,2 graus na Escala Richter, atingiu nesta quinta-feira a região nordeste do Japão. O tremor teve seu epicentro 40 km abaixo da terra, na costa da cidade de Ibaraki, e foi sentido mais intensamente nos arredores do povoado de Mito, a 100 km de Tóquio. Ainda não há informações sobre vítimas ou grandes estragos.