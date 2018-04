Terremoto de 5,3 graus atinge Afeganistão e mata 7 Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu hoje uma montanhosa região ao norte da capital afegã, Cabul, matando sete pessoas e ferindo 30, segundo autoridades. O tremor ocorreu a 1 hora (horário local) na província de Samangan, quase na metade do caminho entre Cabul e Mazar-i-Sharif, no norte do país, segundo o vice-governador provincial, Kulam Sakhi Baghlani. São escassos os caminhos e outras vias de comunicação nessa área, dificultando a obtenção de informações. O terremoto foi também sentido em Cabul e nos vizinhos Usbequistão e Tajiquistão.