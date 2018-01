Terremoto de 5,3 graus atinge ilhas Molucas Um terremoto de 5,3 graus de magnitude na escala Richter atingiu as ilhas Molucas, na Indonésia, sem que haja informações sobre feridos ou danos materiais. As autoridades locais informaram que o tremor teve epicentro a 50 quilômetros de profundidade marítima, cerca de 200 quilômetros ao norte de Ambon, capital das ilhas Molucas. Mais de 5.000 pessoas morreram vítimas do terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu a cidade de Yogyakarta, na ilha de Java, em maio passado. A Indonésia fica no Círculo de Fogo do Pacífico, região onde acontecem milhares de tremores anuais, de pouca magnitude na maioria.