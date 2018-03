Terremoto de 5,3 graus atinge norte do Japão Um tremor de 5,3 graus na escala Richter atingiu nesta quinta-feira o sul da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, informou o Serviço Meteorológico Nacional japonês. O terremoto ocorreu às 13h27 (1h27 de Brasília) e não houve avisos sobre um possível tsunami (onda gigante) na costa da maior ilha setentrional do Japão. O epicentro do sismo se situou a 40 quilômetros de profundidade sob o fundo do mar.