Terremoto de 5,5 graus abala sul do Irã Um terremoto e oito réplicas abalaram diferentes áreas do sul do Irã durante a madrugada desta quinta-feira, mas não há informações sobre vítimas nem danos materiais, segundo um comunicado do Centro Sismológico da Universidade de Teerã. O tremor, de 5,5 graus na escala Richter, foi registrado à 0h32 (17h02 de quarta-feira em Brasília) nas cidades de Kashm e Bandar Abas, na província de Hermezkan, diz a nota, transmitida pela agência de notícias Irna. Em seguida vieram oito réplicas de diferentes intensidades.