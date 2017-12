Terremoto de 5,5 graus abala três províncias argentinas Um abalo de 5,5 graus de magnitude na escala de Richter atingiu neste domingo, 31, as províncias argentinas de Neuquén, Mendoza e Rio Negro, embora não tenham sido registradas vítimas, segundo informou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres). O tremor foi sentido na região da cordilheira, apesar do epicentro ter sido na localidade de Caviahue, em Neuquén, perto da fronteira com o Chile. Segundo indicaram fontes do Inpres, o terremoto movimentou móveis e provocou vibrações nos edifícios, por isso muitas pessoas abandonaram suas casas e alguns hotéis foram evacuados. O movimento sísmico, que provocou momentos de tensão e temor entre os habitantes e turistas na região, alcançou o grau quatro na escala de Mercalli Modificada.