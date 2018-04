Terremoto de 5,5 graus atinge sudoeste da ilha de Sumatra

Um terremoto de 5,5 graus na escala aberta de Ritcher atingiu nesta sexta-feira, 2 , o sudoeste da ilha indonésia de Sumatra, sem informações de danos graves até o momento. O terremoto aconteceu às 10h20 (1h20 de Brasília), com epicentro localizado cerca de 70 quilômetros a oeste da cidade de Bengkulu, no litoral, a uma profundidade de 10 quilômetros abaixo do nível do mar, informou o Serviço Meteorológico e Geofísico da Indonésia (BMG). No dia 12 de setembro, um terremoto de 8,4 graus de magnitude em Sumatra e suas réplicas causaram a morte de 23 pessoas e a destruição de dezenas de milhares de casas nas províncias de Padang e Bengkulu.