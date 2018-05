Terremoto de 5,5 graus de magnitude atinge o leste de Taiwan

TAIPÉ - Um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter atingiu o distrito de Hualien, no leste de Taiwan, nesta quarta-feira, 02, às 7h47 (hora local), de acordo com informações do Serviço Central de Meteorologia, mas não há relatos de prejuízos materiais ou vítimas.

O epicentro do terremoto foi localizado no mar, a cerca de 62 quilômetros do centro de Hualien e a uma profundidade de 10 quilômetros, completou o serviço.

O terremoto foi sentido com maior força no município de Nanao, distrito de Yilan, e também nas áreas de Taipé, Nova Taipé, Yilan, Hualien, Nantou, Taitung e Yunlin.

Este terremoto segue outro de magnitude 6,0, com epicentro nas cercanias de Hualien, que aconteceu no dia 6 de fevereiro deste ano, onde morreram 17 pessoas.

Taiwan está localizada uma região sísmica e são frequentes os terremotos de mais de cinco graus de magnitude. /EFE