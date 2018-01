Terremoto de 5,5 graus estremece sul do Irã Um terremoto de 5,5 graus na escala Richter foi registrado na manhã deste sábado no sul do Irã, próximo ao estreito de Ormuz, uma região de forte atividade sísmica, informou o Observatório de Ciências da Terra de Estrasburgo, na França. O sismo ocorreu às 4h28, de Brasília, e seu epicentro foi localizado nas proximidades do pico de Ormuz, acrescentou o observatório em comunicado. Em novembro de 1990 foi registrado um terremoto de 6,9 graus na região; em março de 1999 outro, de 6,6 graus; em fevereiro último um de 6,2 graus, e em novembro de 2005 outro de 6,1 graus.