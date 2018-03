Terremoto de 5,6 é registrado no Panamá Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na fronteira entre Panamá e Costa Rica na manhã desta segunda-feira, segundo informações do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês). O tremor aconteceu às 5h (horário local) a uma profundidade de 11,3 quilômetros e foi localizado a 12 quilômetros a su-sudoeste Guabito, e a 15 quilômetros a oés-sudoeste de Changuinola, ambas cidades do Panamá.