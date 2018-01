Terremoto de 5,6 graus assusta a Indonésia Um terremoto de 5,6 graus na escala Richter foi registrado na província indonésia de Papua (Irian Jaya), no leste do arquipélago, mas não há informação sobre vítimas ou danos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo sísmico aconteceu às 12h28 (0h28 de Brasília) e o epicentro foi a cerca de 147 quilômetros de Jayapura, capital da província. Enquanto isso, continuam os trabalhos de resgate do devastador terremoto de sábado, que causou mais de 5.400 mortos na ilha indonésia de Java. Depois dele foram registradas diversas réplicas e outros abalos na região do Pacífico.