Terremoto de 5,6 graus de magnitude sacode Taiwan

Um terremoto de 5,6 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu a costa oriental de Taiwan. O terremoto foi registrado às 3h42 (16h42 de Brasília do sábado), com o epicentro situado a 24 graus latitude norte e 122,5 graus longitude este. Por enquanto não há informações sobre danos pessoais ou materiais. Taiwan fica em uma zona sísmica e registra freqüentes terremotos. Outros tremores de menor intensidade foram registrados também na madrugada de hoje no Japão, também no Pacífico Ocidental, com vários minutos de diferença em relação ao sentido em Taiwan.