Terremoto de 5,6 graus fere três pessoas no Japão Um terremoto de 5,6 graus na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a região de Tóquio, deixando três feridos leves, informou a polícia japonesa. O epicentro do sismo foi localizado a 10 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, ao largo da Península de Izu, a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Tóquio. O tremor foi sentido com força na Península de Izu e de forma mais leve na capital japonesa. O sismo foi seguido minutos mais tarde por outros dois tremores, de magnitude 3,9 e 4,6, respectivamente.