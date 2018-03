Terremoto de 5,7 graus atinge Ilhas Salomão

Um tremor de 5,7 graus na escala aberta de Richter atingiu neste sábado, 16, as Ilhas Salomão, mas não há informações sobre danos nem alerta de formação de tsunami. O terremoto foi registrado à 1h24 (de Brasília). O epicentro se localizou 125 quilômetros ao sul da ilha de Bougainville, a cerca de 56 quilômetros de profundidade, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unido. Um terremoto de 8 graus na escala Richter, que originou um tsunami nas Ilhas Salomão no dia 2 de abril, deixou 52 mortos e milhares de desabrigados.