Terremoto de 5,7 graus na escala Richter atinge a Indonésia Um terremoto de 5,7 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta segunda-feira as Ilhas Célebes, no leste da Indonésia, sem produzir vítimas ou danos materiais, segundo a agência oficial de notícias "Antara". O Escritório de Meteorologia e Geofísica detectou o movimento sísmico às 11h43 (23h43 de domingo em Brasília) e localizou seu epicentro a 56 quilômetros sob o Mar de Molucas. O tremor foi sentido na cidade de Emanado, no extremo norte de Célebes, e no povoado de Gorontalo, no sudoeste do arquipélago. A Indonésia possui 17 mil ilhas e está localizada sobre um "anel vulcânico" que vai da América Central e da costa oeste dos Estados Unidos ao Japão, ao Sudeste Asiático e à Nova Zelândia, o que torna os terremotos nesta região algo freqüente. Localizada neste cinto de fogo do Pacífico e situada sobre falhas na cortiça terrestre, a Indonésia registra cerca de sete mil tremores ao ano, embora a grande maioria seja de pouca intensidade.