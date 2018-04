Terremoto de 5,8 graus atinge Ilhas Cayman, no Caribe Um terremoto com magnitude de 5,8 graus na Escala Richter ocorreu perto das Ilhas Cayman na manhã de hoje, numa profundidade relativamente pequena de 10 quilômetros, informou o site do Instituto de Sismologia dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 65 quilômetros a leste-sudeste de George Town, Ilhas Cayman, e a cerca de 315 quilômetros a oeste-noroeste de Montego Bay, na Jamaica. A Cayman NetNews informou em seu site que não há relatos de danos ou feridos.