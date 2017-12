Terremoto de 5,8 graus deixa 4 mortos na ilha de Sumatra Um tremor de 5,8 graus de magnitude na escala aberta de Richter atingiu nesta segunda-feira a ilha indonésia de Sumatra, causando a morte de quatro pessoas no norte da ilha. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu às 04h10 (19h10 de domingo em Brasília) e seu epicentro foi localizado a 75 quilômetros de Banda Aceh, a capital da província de Aceh, localizada no extremo norte de Sumatra. Em 2004, Sumatra foi a região mais atingida por um tsunami, causado por um forte terremoto, que inundou o litoral de vários países banhados pelo Índico e causou a morte de 226.408 pessoas. A Indonésia está localizada na região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica.