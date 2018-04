Terremoto de 5,8 graus sacode ilhas do Mar de Bali

Um terremoto de 5,8 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu nesta sexta-feira as ilhas do Mar de Bali, ao nordeste do arquipélago da Indonésia, sem que as autoridades tenham informado por enquanto a existência de vítimas ou danos materiais. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que acompanha a atividade sísmica mundial, indicou que o epicentro do terremoto foi localizado 215 quilômetros ao nordeste da cidade de Denpasar, a maior de Bali, e a 312 quilômetros de profundidade. As autoridades indonésias não emitiram alerta de tsunami. A Indonésia está localizada sobre o chamado 'Anel de Fogo do Pacífico', uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de sete mil tremores ao ano, a maioria de intensidade moderada.