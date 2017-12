Terremoto de 5,9 graus Richter atinge o Japão Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter sacudiu na manhã desta segunda-feira a localidade de Niigata, no norte do Japão. O terremoto ocorreu às 11h16 e foi seguido nos trinta minutos seguintes por três tremores de menor intensidade. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Por medida de segurança os serviços do trem-bala, entre Tóquio e Niigata, foram suspensos. Segundo a agência de meteorologia, não aconteceram as temidas ?tsunamis?- enormes ondas oceânicas provocadas por fenômenos sísmicos.