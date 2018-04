Terremoto de 5,9 graus sacode leste do Japão

Um terremoto de 5,9 graus de magnitude na escala aberta de Richter foi registrado neste sábado na costa leste do Japão e pôde ser sentido em Tóquio.

A Agência Meteorológica do Japão indicou que o terremoto ocorreu às 14h52 locais (2h52 de Brasília) nas proximidades do litoral de Honshu, a principal ilha do arquipélago japonês.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais. O terremoto teve uma profundidade de 30 quilômetros, e as autoridades não emitiram um alerta de tsunami.

O tremor alcançou uma intensidade 3 na escala japonesa fechada de 7 graus, centrada nas zonas afetadas mais que na intensidade do terremoto, mas em Tóquio chegou somente ao nível 2