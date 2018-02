Terremoto de 5 graus sacode norte do Japão

Um terremoto de 5 graus de magnitude na escala aberta de Richter aconteceu na madrugada deste domingo, hora local, em Nemuro, na ilha de Hokkaido (norte do Japão), sem que tenham sido informados danos, segundo a agência local "Kyodo". O terremoto, que teve seu epicentro a 80 quilômetros de profundidade no mar, aconteceu às 3h24 (15h24 de Brasília deste sábado), sem que fora necessário emitir um alerta de tsunami. O Japão fica em uma das regiões sísmicas mais ativas do mundo e esta semana os tremores de terra foram freqüentes.