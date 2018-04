Terremoto de 5 graus sacode províncias próximas a Tóquio

Um terremoto de 5 graus na escala aberta de Richter aconteceu, neste domingo, na províncias de Shizuoka e Chiba, ao leste de Tóquio, sem que se tenham sido informados danos, segundo a Agência Meteorológica do Japão. O tremor, que foi sentido em Tóquio embora com menor intensidade, aconteceu às 9h37 deste domingo (22h37 de Brasília) e seu epicentro foi localizado no Pacífico, a cerca de 110 quilômetros de profundidade. Segundo a agência "Kyodo", não aconteceram danos materiais ou pessoais por causa do terremoto, que também não provocou a emissão de um alerta de tsunami.