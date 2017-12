Terremoto de 5.9 atinge o nordeste do Japão Um forte terremoto de 5,9 graus na escala Richter sacudiu o nordeste do Japão nesta sexta-feira. O abalo foi seguido por pelo menos três outros grandes tremores, mas não havia risco de um tsunami, informou a Agência Meteorológica do país. O epicentro do primeiro terremoto, que ocorreu à 13h37 locais (2h37 em Brasília), ocorreu a 30 km abaixo do nível do Oceano Pacífico, na costa do estado de Ibaraki, que fica a 130 km de Tóquio. Na seqüência, houve dois tremores de 5 graus, um às 14h37 e outro três minutos depois. Um terceiro abalo, de 5,3 graus, ocorreu às 15h10. Ainda não há informações sobre feridos ou danos, informou a polícia local. Veja aqui o local do terremoto