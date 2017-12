Terremoto de 6,1 graus atinge centro da Indonésia Um terremoto de 6,1 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta terça-feira a região central da Indonésia, mas por enquanto não há informações sobre vítimas nem danos. O tremor aconteceu às 12h05 (0h05 de Brasília) e seu epicentro se localizou a 39 quilômetros de profundidade, no Mar de Banda, 2.220 quilômetros ao leste de Jacarta, segundo os dados da agência americana US Geological Survey. A cidade mais próxima ao epicentro foi Ambon, a apenas 190 quilômetros. O arquipélago indonésio, formado por mais de 17 mil ilhas, fica numa região de grande atividade sísmica e vulcânica, conhecida como Anel de Fogo do Pacífico. Nos últimos anos, a região tem sido castigada por fortes tremores e tsunamis (ondas gigantes), como o que causou a morte de quase 130 mil pessoas ao norte da ilha de Sumatra, em dezembro de 2004.