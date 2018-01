Terremoto de 6,1 graus atinge Indonésia Um terremoto de 6,1 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta quinta-feira a ilha de Sulawesi, na Indonésia, segundo a agência de meteorologia local. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor, cujo epicentro foi registrado ao leste da cidade de Toli Toli, a noroeste de Sulawesi. Maior arquipélago do mundo, com 17,5 mil ilhas dispersas ao longo de 5 mil quilômetros no oceano Índico, no sudeste da Ásia, a Indonésia é propensa a freqüentes abalos sísmicos.