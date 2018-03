Terremoto de 6,1 graus atinge litoral norte do Japão Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu hoje o litoral norte do Japão, mas não há informações sobre danos nem vítimas. O forte abalo sísmico ocorreu às 20h30 locais de hoje. O epicentro foi detectado a 30 quilômetros de profundidade sob o leito oceânico, perto da costa de Fukushima. Mas o tremor foi sentido em Tóquio, centenas de quilômetros ao sul. Não há informações referentes a danos ou vítimas. Também não existe o risco de formação de tsunami, assegurou a Agência Nacional de Meteorologia do Japão. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos no mundo. No mês passado, um tremor de 7,2 graus na escala Richter, na prefeitura (Estado) de Miyagi, deixou 12 mortos e dez desaparecidos. Um terremoto na casa dos seis graus na escala Richter é capaz de causar extensos danos, mas isso depende de uma série de fatores, como a profundidade do tremor e a distância entre o epicentro e áreas de grande densidade demográfica.