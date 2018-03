Terremoto de 6,1 graus estremece ilhas filipinas Um sismo de 6,1 graus na escala Richter atingiu nesta sábado as regiões de Kepulauan e Talaud, situadas em um grupo de ilhas indonésias próximas ao sul das Filipinas e que separam o Mar das Célebes do oceano Pacífico, informou o programa de terremotos do Centro Americano de Estudos Geológicos (USGS, na sigla em inglês). Segundo a fonte, o tremor foi registrado às 5h14 locais (18h14 de Brasília de sexta-feira), e seu epicentro foi localizado 2.430 quilômetros ao nordeste de Jacarta. A profundidade do sismo foi de apenas 4,7 quilômetros da superfície terrestre e, cinco horas após o tremor, as autoridades de Jacarta não informaram sobre a existência de vítimas ou sobre a formação de um tsunami (onda gigante).