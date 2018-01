Terremoto de 6,1 graus provoca pânico em Taipé Um terremoto de 6,1 graus de magnitude na escala Richter atingiu Taiwan nesta sexta-feira causando o pânico em toda a ilha, especialmente em Taipé, onde alguns edifícios sofreram danos. As autoridades não informaram sobre mortos e feridos. O terremoto ocorreu às 13h40 (2h40 de Brasília) e teve seu epicentro no Oceano Pacífico, 82,2 quilômetros a sudeste do distrito de Ilan, no nordeste de Taiwan, e a cinco quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Meteorológico Central da ilha. O abalo foi nitidamente percebido em todo o norte e centro da ilha. Na capital, Taipé, houve danos em alguns edifícios. O tremor de cerca de um minuto provocou cenas de pânico. Taiwan está situada numa região afetada por numerosos terremotos. O mais grave dos últimos 100 anos foi o de 21 de setembro de 1999, que causou mais de 2.300 mortes e desabrigou centenas de milhares de pessoas. Outro terremoto de 5,9 graus de magnitude na escala aberta de Richter atingiu às 16h40 (4h40 de Brasília desta sexta-feira o arquipélago de Okinawa, no extremo sul do Japão.