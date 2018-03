Terremoto de 6,1 graus sacode Ilha de Sumatra Um tremor de 6,1 graus na escala Richter sacudiu nesta quarta-feira a costa oeste da ilha indonésia de Sumatra, sem que haja informações de vítimas ou danos materiais. O Observatório de Hong Kong detectou o terremoto às 2h31 (15h31 de Brasília de terça-feira). O epicentro do abalo foi localizado no mar a 420 quilômetros ao sudeste de Banda Aceh, capital da província de Aceh, e cerca de 1.300 quilômetros ao noroeste de Jacarta. A Indonésia fica na região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico e registra cerca de 7.000 tremores ao ano, a maioria de baixa de intensidade.