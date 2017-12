Terremoto de 6,2 graus abala centro da Indonésia Um forte terremoto de 6,2 graus sacudiu a ilha Sulawesi na Indonésia na madrugada de domingo, segundo informou o Observatório de Hong Kong. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo abalo. O terremoto, ocorrido pouco antes do amanhecer, teve seu epicentro no mar, 290 quilômetros ao sudoeste da cidade de Manado, na ilha Sulawesi, na região central da Indonésia, segundo o observatório. "Estava muito impressionado porque meus móveis e meu telhado começaram a mexer", disse um morador da cidade de Gorantolo à agencia de notícias estatal Antara. "Quando começaram as sacudidas, imediatamente pensei na minha mulher e no meu filho, que ainda dormiam". A agência informou que muitas pessoas na cidade saíram correndo de suas casas durante o terremoto. A Indonésia é muito suscetível às atividades sísmicas devido a sua localização, no chamado "Anel de Fogo" do Oceano Pacífico, um arco de vulcões e falhas tectônicas que circula o oceano. Texto ampliado às 23h35