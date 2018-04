Terremoto de 6,2 graus abala costa norte do Peru Um forte terremoto de magnitude de 6,2 graus na escala Richter atingiu hoje uma área perto da costa norte do Peru, segundo informou o governo norte-americano. De acordo com o departamento de pesquisa geológica dos EUA (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto foi no Oceano Pacífico, a 71 quilômetros ao sul da cidade peruana de Piura. Não há informações iniciais sobre danos ou vítimas. As informações são da Dow Jones.