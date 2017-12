Terremoto de 6,2 graus estremece costa de Sumatra Um tremor de 6,2 graus de magnitude na escala Richter sacudiu nesta quarta-feira a costa noroeste da ilha de Sumatra, segundo o Observatório de Hong Kong, sem que as autoridades indonésias tenham informado a ocorrência de danos materiais ou vítimas. O epicentro do terremoto se situou a 10 quilômetros de profundidade e a 300 quilômetros de Medan, a capital de Sumatra do Norte.