Terremoto de 6,2 graus sacode sul de Sumatra

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude na escala aberta de Ritcher sacudiu neste domingo a costa ocidental do sul da ilha indonésia de Sumatra, sem que por enquanto tenha sido informada a existência de vítimas ou de danos materiais. O Governo indonésio descartou um alerta de tsunami devido ao terremoto, cujo epicentro foi localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Bengkulu, e a uma profundidade de 55 quilômetros sob o nível do mar, segundo dados da Agência Meteorológica e Geofísica da Indonésia (BMG). O arquipélago da Indonésia está situado dentro do chamado "Anel d Fogo do Pacífico" e sofre cerca de sete mil movimentos telúricos por ano, sendo que a maior parte deles passa despercebida.