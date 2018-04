Terremoto de 6,3 graus atinge as Ilhas Salomão

Um terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu neste sábado, 9, as Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, sem que as autoridades tenham confirmado a existência de vítimas ou danos materiais.

O Instituto Geológico dos Estados Unidos, que vigia a atividade sísmica mundial, indicou que o tremor foi localizado a 35 quilômetros de profundidade e a 258 quilômetros ao oeste de Honiara, a capital do país.

Cerca de mil pessoas perderam suas casas nas Ilhas Salomão por causa de dois tsunamis originados na segunda-feira passada por um terremoto de 7,2 graus, que foi seguido de outro de 6,9 graus.