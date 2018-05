Terremoto de 6,3 graus atinge ilhas no sul do Japão

TÓQUIO- Um terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu as ilhas Bonin, no sul do Japão, na noite desta quarta-feira, 22 (manhã de quinta, pelo horário local). Ontem, um tremor mais forte atingiu a mesma região e obrigou o deslocamento de habitantes a centros comunitários.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido. Também não houve reportes imediatos de danos ou vítimas causados pelo sismo, que teve epicentro a 145 km ao sudeste das ilhas Bonin, a cerca de 1.050 km de Tóquio, e profundidade de 10 km.