Terremoto de 6,2 graus de magnitude abala ilha ao norte das Filipinas

MANILA - Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter abalou a Ilha de Luzon, no norte das Filipinas, nesta sexta-feira, 11, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS). Ele foi sentido na capital Manila, e provocou o balanço de prédios e o esvaziamento de escritórios e escolas.

Ainda não há relatos sobre mortos ou feridos. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia informou que o terremoto aconteceu às 13h28 (2h28 em Brasília) na região de Lian, 70 km ao sul de Manila, e a 173 km de profundidade.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelo Instituto, que disse esperar tremores secundários e alegou que o tremor teve magnitude de 6,2 graus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As Filipinas fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de 7 mil tremores por ano, a maioria deles moderados. / REUTERS, AFP e EFE