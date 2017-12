Terremoto de 6,3 graus de magnitude abala o norte do Chile

WASHINGTON - Um terremoto de 6,3 graus de magnitude abalou nesta terça-feira, 10, a região norte do Chile, anunciou o Centro Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês). Até o momento, as autoridades não informaram sobre vítimas ou danos.

O tremor foi registrado 70 quilômetros ao leste da cidade costeira de Arica, perto da fronteira com o Peru, a uma profundidade de 82 quilômetros.

O Chile é um dos países mais expostos a tremores. Nos últimos sete anos, foram registrados sismos com magnitude superior a oito. Em 1960, o país registrou o terremoto mais violento de sua história, de 9,5 graus de magnitude, de acordo com o USGS.

O Chile fica na área conhecida como círculo de fogo do Pacífico, uma zona de forte atividade sísmica. Em setembro de 2015, um terremoto de 8,3 graus no norte do país provocou um tsunami e deixou 15 mortos. / AFP

