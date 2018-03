Terremoto de 6,3 graus na escala Richter atinge ilha indiana

Um terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu neste sábado, as ilhas de Andaman, na Índia, no Oceano Índico, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do sismo foi registrado cerca de 150 quilômetros de Port Blair, a capital do arquipélago, e teve uma profundidade de 35 quilômetros. Um movimento similar aconteceu na mesma zona na sexta-feira sem deixar danos nem feridos. Até o momento, o terremoto não gerou alerta de maremoto.