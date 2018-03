Terremoto de 6,4 graus atinge águas de arquipélago de Tonga

Um terremoto de 5,8 graus de magnitude na escala Richter atingiu, neste domingo, as águas do arquipélago de Tonga no Pacífico Sul, sem que tenham sido registradas vítimas ou danos materiais. O terremoto ocorreu às 10h39 no horário local (19h39 de Brasília), a 401 quilômetros ao sudoeste da cidade de Neiafu, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Seu epicentro se localizou a 18,13 graus latitude sul e 177,42 graus longitude oeste, a 396 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Esta região é atingida habitualmente por terremotos de magnitude superior a cinco graus, e está assentada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, área de grande atividade sísmica e vulcânica que sofre cerca de 7 mil tremores ao ano. No entanto, em abril de 2007, um terremoto de 8,1 graus gerou uma onda gigante que acabou com a vida de mais de 30 pessoas e arrasou boa parte da cidade de Gizo, a oeste das Ilhas Salomão. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto superior a nove graus fez tremer a costa da ilha indonésia de Sumatra, e provocou um tsunami que causou a morte de mais de 226 mil pessoas em 12 países banhados pelo Oceano Índico.