Terremoto de 6,4 graus atinge o sul do Peru

LIMA - Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o Oceano Pacífico, na região da costa do Peru, nesta segunda-feira, 17, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A Defesa Civil do país sulamericano informou que, a princípio, nenhum dano foi registrado e não há risco de tsunami.

O centro do tremor foi localizado 194 quilômetros a sudoeste da cidade peruana de Puquio, no sul do país, e a 44 quilômetros de profundidade no oceano, conforme o órgão dos EUA. O terremoto foi sentido na segunda maior cidade do Peru, Arequipa, e também no norte do Chile, segundo a mídia local.

A empresa de mineração Southern Copper não registrou danos em suas duas unidades no sul do Peru. O governador da região de Arequipa, Yamila Osorio, afirmou através do Twitter que autoridades estavam monitorando quedas de barreiras em estradas locais. Apesar de não haver informações sobre vítimas, moradores de pequenas cidades como Caraveli se assustaram e deixaram muitas casas, de acordo com a prefeitura local.

Ainda nesta segunda-feira, um alerta de tsunami foi emitido na Rússia, na península Kamchatka, mas as autoridades informaram que não há mais risco de aproximação da costa do país. / Reuters