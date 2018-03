Terremoto de 6,5 é registrado na costa do Chile

O tremor aconteceu às 6h49 (horário de Brasília) a 1.538 quilômetros a su-sudoeste da capital, Santiago, e a uma profundidade de 10 quilômetros, informou o USGS em seu primeiro relatório.

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico, no Havaí, disse que dados históricos mostram que não há ameaças de tsunamis destrutivos na área, mas tendo em vista a força do tremor, tsunamis localizados são possíveis.

Em fevereiro de 2010, um enorme terremoto de magnitude 8,8 atingiu a região central chilena de Maule, provocando ondas de tsunami que mataram mais de 500 pessoas e causaram cerca de US$ 30 bilhões em danos. O Chile está sobre o que os geólogos chamam de "anel de fogo" do Pacífico, em razão da intensa atividade sísmica da região. As informações são da Dow Jones.