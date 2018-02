Terremoto de 6,5 graus atinge a costa da Nicarágua

O tremor ocorreu às 14h34 (horário de Brasília), a 90 quilômetros da capital Manágua e a uma profundidade de 35,8 quilômetros. De acordo com as primeiras informações, não houve vítimas ou danos.

"Não há alerta de tsunami. Porém, terremotos dessa magnitude às vezes causam tsunamis locais que podem ser destrutivos ao longo de costas localizadas a cerca de uma centena de quilômetros do epicentro do tremor", segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. Fonte: Dow Jones Newswires.