Terremoto de 6,5 graus atinge o sul do México O Serviço de Pesquisa Geológica dos Estado Unidos (USGS) informou que um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região de Chiapas, no Sul do México, às 14h41 locais (16h41 horário de Brasília). O epicentro (ponto da superfície exatamente acima do local do tremor) foi 40 quilômetros a sul-sudoeste de Tapachula, em Chiapas, e 205 quilômetros a oeste da cidade da Guatemala.