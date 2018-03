Terremoto de 6,6 graus deixa 30 mortos no Tibete Um forte terremoto na região do Tibete provocou hoje a morte de pelo menos 30 pessoas, informou a agência de notícias Nova China. De acordo com mídia estatal chinesa, o tremor alcançou 6,6 graus na escala Richter e teve epicentro num condado próximo de Lhasa, a capital tibetana. Já o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos informou que foram registrados dois abalos sísmicos. O primeiro, de 6,6 graus na escala Richter, ocorreu às 16h30 locais num ponto 80 quilômetros a oeste de Lhasa. O segundo atingiu 5,1 graus na escala Richter e ocorreu 15 minutos depois num ponto situado 96 quilômetros a oeste de Lhasa, cidade situada a mais de 2.500 quilômetros de distância de Pequim.