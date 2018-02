Terremoto de 6,6 graus sacode sul o Japão

TÓQUIO - Um terremoto de 6,6 graus na escala aberta de Richter sacudiu a costa da ilha de Ishigaki, no arquipélago de Okinawa (sul do Japão), neste domingo, 7, sem que por enquanto se tenha informado de danos, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

O terremoto aconteceu às 15h10 (horário local, 4h10 de Brasília) e provocou a emissão de um alerta de tsunami em Ihigaki e outras ilhas do arquipélago de Okinawa por ondas de até 50 centímetros de altura. O tremor também foi sentido em Taiwan, cerca de 250 quilômetros a oeste, onde os habitantes de Taipei sentiram os prédios balançarem.

O sismo ocorreu a 110 quilômetros da costa da ilha de Miyakojima, a uma profundidade de dez quilômetros, segundo a Agência Meteorológica. A ilha está a 1,800 quilômetros de Tóquio.

O Japão é um dos países mais suscetíveis a sofrer com terremotos do mundo. Em 1995, um tremor de 7,2 graus na escala Richter na cidade de Kobe deixou 6,400 pessoas mortas.