Terremoto de 6,7 graus atinge Java Um forte terremoto de 6,7 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta terça-feira a principal ilha da Indonésia, Java. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. O epicentro do terremoto foi registrado no Oceano Índico, a cerca de 230 quilômetros de Jacarta, segundo a agência oficial de meteorologia do País. De acordo com os cientistas, a Indonésia, um vasto arquipélago formado por ilhas vulcânicas, sofre cerca de 7 mil terremotos por ano.