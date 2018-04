Terremoto de 6,7 graus deixa ao menos 43 mortos nas Filipinas

Um terremoto de 6,7 graus na escala Richter deixou ao menos 43 mortos na madrugada de ontem nas Filipinas. O epicentro do tremor foi registrado na Ilha de Negros, na região central do país. A maior parte das mortes foi provocada por deslizamentos de terra provocados pelo abalo. Segundo o Serviço Filipino de Sismologia e Vulcanologia, houve 240 réplicas após o terremoto.

O porta-voz do Exército, coronel Francisco Patrimomio, disse que 29 pessoas morreram em um deslizamento de terra em Guihulngan. Um desabamento de um prédio matou outros dez moradores da cidade. As outras vítimas eram das aldeias de Tayasan e Jimlalud, todas na Província de Negros Oriental. "Apesar de o perigo imediato ter passado, pedimos aos habitantes das áreas afetadas que mantenham a calma e cooperem com as autoridades", disse o porta-voz da presidência, Edwin Lacerda.

Um alerta de tsunami emitido após o abalo foi cancelado, mas, assustados, moradores buscaram refúgio em áreas mais altas. Pouco mais de uma hora após o terremoto, uma réplica de 6 graus atingiu a região. O governador de Negros Oriental, Roek Degamo, pediu calma à população e ajuda do governo federal. Em dezembro, o Tufão Sendong deixou 1,2 mil mortos no sul das Filipinas.

As equipes de resgate ainda buscam sobreviventes. "Há muitas pessoas presas e estamos tentando salvá-las com a ajuda de correntes e escavadeiras", disse o chefe de polícia Eric Besario.

O Exército e a polícia participam da operação de salvamento. "Soterrado por mais de uma ou duas horas como você pode respirar? Mas esperamos achar sobreviventes", disse o prefeito de Guihulngan, Ernesto Reyes. / AP e EFE