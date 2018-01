Terremoto de 6,7 graus na escala Richter abala sul da Ásia

GUWAHATI, ÍNDIA - Um forte terremoto atingiu o sul da Ásia nesta segunda-feira, 4, provocando ao menos 11 mortes e deixando mais de 200 feridos. Os esforços para resgatar as pessoas presas sob os escombros foram prejudicados por uma queda no fornecimento de energia e nas telecomunicações.

O Serviço Geológicos dos EUA disse que o tremor de magnitude 6,7 graus na escala Richter aconteceu a 57 km de profundidade e teve epicentro 29 km a oeste de Imphal, capital do Estado indiano de Manipur, no nordeste do país e que faz fronteira com Mianmar.

O terremoto ocorreu em um momento em que muitos moradores estavam dormindo. Os telhados e as escadas de alguns prédios desabaram na cidade de cerca de 270 mil habitantes.

A polícia e hospitais de Imphal informaram que o número de mortos chegou a 6, além de 100 feridos, dos quais 33 estão em estado grave.

A mídia de Bangladesh, onde o tremor também foi sentido, disse que três pessoas morreram no país em razão dos ataques cardíacos provocados pelo terremoto. A polícia informou que ao menos 90 pessoas ficaram feridas. /REUTERS e AFP