Terremoto de 6,8 atinge a China

PEQUIM - Um terremoto de 6,8 graus de magnitude atingiu nesta quarta-feira a região autônoma da China de Xinjiang, informou o Centro de Informação de Terremotos da China.

O epicentro do tremor, com profundidade de 12 quilômetros, localizou-se a 36,1 graus de latitude norte e 82,5 graus de longitude leste, a cerca de 200 quilômetros da cidade de Hotan.

O terremoto foi detectado às 5h19 locais (21h19 de terça-feira no horário de Brasília). Uma equipe de 20 pessoas foi enviada à cidade mais próxima do epicentro do tremor para avaliar os danos. Ainda não há informações sobre vítimas. / EFE