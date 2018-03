Terremoto de 6,8 graus atinge nordeste do Japão Um terremoto de 6,8 graus na escala Richter atingiu hoje a região da cidade de Hachinohe, distrito de Aomori, no nordeste do Japão. Segundo a agência Kyodo, o tremor, ocorrido à 0h26 local de quinta-feira (12h26 em Brasília), também foi sentido com intensidade na região vizinha de Iwate. Não foi emitido alerta de tsunami. Informações preliminares indicam que 13 pessoas foram hospitalizadas em Hachinohe. "Recebemos 13 pessoas feridas depois do terremoto. Estamos verificando se todas elas se feriram devido ao tremor", disse Katsuyasu Sasaki, do Hospital da Cidade de Hachinohe. As informações são da Dow Jones.